சூடுபிடிக்கும் நடிகை தற்கொலை விவகாரம்..ஐபோனை தேடும் போலீஸார்..காதலனுக்கு 55 கிடுக்கிப்பிடி கேள்விகள்

சென்னை: விருகம்பாக்கத்தில் அடுக்கு மாடி குடியிருப்பில் வசித்து வந்த வாய்தா திரைப்பட கதாநாயகி தீபா கடந்த சனிக்கிழமை கடிதம் எழுதி வைத்து தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துக்கொண்டார்.

அவரது மரணவழக்கை சந்தேக மரண வழக்காக கோயம்பேடு போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

வழக்கில் புதிய திருப்பமாக கடிதத்தில் தீபா குறிப்பிட்டுள்ள காதலன் சிராஜுதீனுக்கு சம்மன் அனுப்பியுள்ள போலீஸார் 55 கேள்விகளை தயார் செய்து வைத்துள்ளனர்.

English summary

'Vaitha' Movie heroine Deepa, who lived in an apartment in Virugambakkam, hanged herself last Saturday after writing a letter. The Koyambedu police have registered a case of his death as a case of suspicious death and are investigating. In a new twist in the case, the police have summoned Sirajuddin, the boyfriend mentioned by Deepa in the letter, and have prepared 55 questions.