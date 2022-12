படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடிகை தற்கொலை..வசமாக சிக்கிய காதலன்.. திடுக்கிடும் தகவல்!

டெல்லி : படப்பிடிப்பில் நடிகை துனிஷா ஷர்மா தற்கொலை செய்து கொண்ட வழக்கில் அவரது காதலனை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

துனிஷா சர்மா பாரத் கா வீர் புத்ரா என்ற தொடரில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்து தனது திரைவாழ்க்கையை தொடங்கினார்,

ஃபிதூர், பார் பார் தேக்கோ, கஹானி 2: துர்கா ராணி சிங், தபாங் 3 உள்ளிட்ட பாலிவுட் திரைப்படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.

ஷாக்கிங்.. 20 வயசு இளம் நடிகை தூக்கிட்டு தற்கொலை.. சூட்டிங் ஸ்பாட்டிலேயே நடந்த சம்பவம்

English summary

Television actress Tunisha Sharma was found hanging on the sets of her television show. Sheezan Mohammed Khan, who was arrested after the actor's mother filed a complaint against him.