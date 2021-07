அச்சச்சோ கழண்டுட போகுது.. குனிந்து தலையை சுழற்றிய யாஷிகா.. கிறங்கி விழுந்த ரசிகர்கள்!

சென்னை: நடிகை யாஷிகா ஆனந்த் குனிந்து தலையை சுழற்றியுள்ள வீடியோ இணையத்தை சூடாக்கி வருகிறது.

நடிகை யாஷிகா ஆனந்த் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான பிக்பாஸ் சீசன் 2 நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார்.

அதற்கு முன்பே சில படங்களில் நடித்திருந்த போதும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் மூலம் தான் பிரபலமானார் நடிகை யாஷிகா ஆனந்த்.

English summary

Actress Yashika Anand Video goes viral on social media. Netizens are telling her to be very careful with the dress she wores.