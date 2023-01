ப்பா.. யானையையே குளிப்பாட்டுறாரே.. என்னவொரு தில்.. டிரெண்டாகும் பிரபுதேவா பட ஹீரோயின் வீடியோ!

மும்பை: சிம்புவின் இது நம்ம ஆளு மற்றும் பிரபுதேவாவின் சார்லி சாப்ளின் 2 உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்த மும்பை நடிகை அதா ஷர்மா யானைகளை குளத்தில் இறங்கி குளிப்பாட்டும் வீடியோ ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

இன்ஸ்டாகிராமில் வித்தியாசமான விஷயங்களை செய்து தொடர்ந்து டிரெண்டாகி வரும் நடிகைகளில் முக்கியமானவர் அதா கான்.

சில நாட்களுக்கு முன்னதாக இலை தழை ஆடையை அணிந்து கொண்டு பசுமை தொடர்பான விழிப்புணர்வை இவர் ஏற்படுத்தி இருந்தார்.

English summary

Adah Sharma bathing Elephants in a pond video trending in social media. Charlie Chaplin 2 actress stuns everyone in instagram with her bold and cute videos. Animal lover Adah Sharma shares several videos with animals in her instagram page.