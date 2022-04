அரங்கம் அதிர வரும் அதீரா...கோப்ரா செகண்ட் சிங்கிள் எப்போ வருது தெரியுமா?

சென்னை : நடிகர் விக்ரமின் பிறந்தநாள் ஸ்பெஷலாக முக்கிய அப்டேட் ஒன்றை கோப்ரா படக்குழுவினர், ஸ்பெஷல் வீடியோவுடன் வெளியிட்டுள்ளனர். இதற்காக ஆவலோடு காத்திருப்பதாக ரசிகர்களும் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

அஜய் ஞானமுத்து இயக்கத்தில் விக்ரம் நடிக்கும் சயின்ஸ் ஃபிக்சன் , ஆக்ஷன், த்ரில்லர் படம், கோப்ரா. இந்த படத்தை செவன் ஸ்க்ரீன் ஸ்டூடியோஸ் பேனரில் லலித் குமார் தயாரித்துள்ளார். விக்ரம், ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி, மியா, ரோஷன் மேத்திவ், மிருனாளினி ரவி, இர்ஃபான் பதான் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். கிரிக்கெட் வீரர் இர்ஃபான் பதான் நடிகராக அறிமுகமாகும் படம் இது.

On the occassion of actor Vikram's birthday, Cobra movie team released special video for Cobra second single announcement. Second Single Adheera song out on April 22nd. A.R.Rahman composed music for Cobra movie. First single of this movie was released in 2020.