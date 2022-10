ஆதிபுருஷ் படத்தை தடை செய்ய வேண்டும்.. அயோத்தி ராமர் கோயிலின் தலைமை குரு அதிரடி கருத்து!

மும்பை: பிரபாஸின் ஆதிபுருஷ் படத்தை வெளியிடக் கூடாது என்றும் அதன் வெளியீட்டை தடை செய்ய வேண்டும் என அயோத்தி ராமர் கோயிலின் தலைமை குருவாக இருக்கும் சத்யேந்திரதாஸ் வலியுறுத்தி இருப்பது பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

ராமாயண கதையை மையப்படுத்தி இந்தியா முழுவதும் ஏகப்பட்ட படங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

ஆனால், இதுவரை இப்படி யாருமே ராமரையோ ராமாயணத்தையோ கொச்சைப் படுத்தவில்லை என பிரபாஸ் படத்திற்கு எதிராக மிகப்பெரிய போராட்டமே வெடித்துள்ளது.

English summary

Ayodhya Ram Temple Head priest calls ban for Prabhas Adipurush and he told, doesn't show Lord Rama and Hanuman as mentioned in the epic either and hence goes against their dignity.