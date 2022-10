சிக்கலில் ஆதிபுருஷ் மூவி..தத்தளிக்கும் பிரபாஸ்.,ராமாயண் தொடர் சீதை ரோல் நாயகி தீபிகாவும் விமர்சனம்

டெல்லி: ஆதிபுருஷ் தொடரும் சர்ச்சை.ராமாயணத்தில் VFX ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை..ராமாயண் தொடர் நாயகி தீபிகா எதிர்ப்பு. பிரபாஸின் ஆதி புருஷ் படம் டீசர் வெளியானதிலிருந்து பலத்த எதிர்ப்பை சந்தித்து வருகிறது. பொன்னியின் செல்வன் விவகாரத்தில் பிரபாஸை சமூக வலைதளங்களில் நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

தமிழ்-தெலுங்கு மோதலில் இடையில் சிக்கிய பிரபாஸ்

பொன்னியின் செல்வன் வெளியானவுடன் அதன் மீதான விமர்சனம் தெலுங்கு படம், தமிழ் படம் என மாறி பிரபாசின் பாகுபலியா? பொன்னியின் செல்வனா என இருபுறமும் நின்று நெட்டிசன்கள் மோதிக்கொள்கின்றனர். இவர்களுக்கு வாய்ப்பாக ஆதிபுருஷ் படத்தின் டீசர் வெளியாகி விமர்சனத்துக்குள்ளானவுடன் அதை வைத்தும் ட்ரோல் செய்து, மீம்ஸ் போட்டு கலாய்த்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் இப்படத்தின் டீசருக்கு எதிர்ப்பும், விமர்சனமும் கலந்து வருகிறது.

இது ராமாயணமா? இல்லை இஸ்லாமியர்களின் கதையா? பிரபாஸ் ஆதிபுருஷ் படத்தை தடை செய்ய வெடித்தது போராட்டம்!

English summary

Controversy continues in Adipurush.VFX could not be accepted in Ramayan..Ramayan serial heroine Deepika protested. Prabhas' Aadi Purush movie has been facing a lot of backlash ever since the teaser was released. Netizens are trolling Prabhas on social media over Ponni's Selvan issue.