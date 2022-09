மாவீரன் படப்பிடிப்பில் பிஸியான அதிதி ஷங்கர்: சீக்கிரமே சிவகார்த்தியனையும் செட்ல பார்க்கலாம்

சென்னை: சிவகார்த்திகேயன் தற்போது நடித்து வரும் பிரின்ஸ் திரைப்படம் தீபாவளிக்கு வெளியாகவுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து மடோன் அஷ்வின் இயக்கும் மாவீரன் படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கவுள்ளார்.

தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் உருவாகும் மாவீரன் படத்தில் அதிதி ஷங்கர் ஹீரோயினாக நடிக்கிறார்.

English summary

Sivakarthikeyan will next act in Maaveeran. This film is directed by Madonne Ashwin. Now Aditi Shankar Joined in the shooting of this film