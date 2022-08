நெப்போடிசம் சர்ச்சை.. ஓப்பனா பதில் சொன்ன அதிதி ஷங்கர்.. இப்படி பேசினா பொழச்சிப்பம்மா!

சென்னை: விருமன் படத்தின் வெற்றியால் மகிழ்ச்சியில் உள்ளார் நடிகை அதிதி ஷங்கர்.

தனது முதல் படத்துக்கே இந்த அளவு வரவேற்பு கிடைத்துள்ளதே என தியேட்டரில் ரசிகர்களோடு ரசிகையாக படம் பார்த்த அதிதி ஷங்கர் பூரித்துப் போயுள்ளார்.

நெப்போடிசம் சர்ச்சை குறித்து அவர் வெளிப்படையாக பிரபல யூடியூப் சேனலுக்கு அளித்த பேட்டி டிரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

Viruman actress Aditi Shankar opens up about Nepotism controversy in a recent interview. Also She willing to do a movie with actor Suriya also.