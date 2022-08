அதிதிக்கு வீட்டில் இப்படி ஒரு செல்ல பெயர் இருக்கா?...அவரே வெளியிட்ட தகவல்

சென்னை : பிரம்மாண்ட டைரக்டர் என பெயர் வாங்கிய டைரக்டர் ஷங்கரின் இளைய மகள் அதிதி ஷங்கர். இவர் டைரக்டர் முத்தையா இயக்கிய விருமன் படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக அறிமுகமானார்.

முதல் படத்திலேயே கார்த்திக்கு ஜோடி, சூர்யா தயாரிப்பில் நடித்துள்ளார். பக்கா கிராமத்து பெண்ணாக பாவாடை தாவணியில் தோன்றி ரசிகர்கள் மனதை கவர்ந்து விட்டார். முதல் பட ரிலீசுக்கு முன்பே செம பிரபலமாகி விட்டார்.

ஏற்கனவே அதிகமான ரசிகர்கள் பட்டாளத்தை வைத்துள்ள அதிதி, விருமன் ரிலீசுக்கு பிறகு இவருக்கு இருக்கும் ரசிகர்கள் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி விமர்சகர்கள் மனதையும் அதிதி கவர்ந்து விட்டார்.

English summary

In that cute message Aditi has also revealed that her pet name at home is Chinnu which should be one more trivia of her that fans would be eager to know. The young actress meanwhile will soon begin shooting for her sophomore project 'Maaveeran' directed by Madonne Ashwin in which Sivakarthikeyan.