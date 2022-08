வாரிசு என்ற அங்கீகாரம் இருந்தால் போதுமா?..சரியான பதிலடி கொடுத்த அதிதி ஷங்கர்!

சென்னை : ஷங்கர் மகள் என்பதால் அவருக்கு அடுத்தடுத்து பட வாய்ப்புகள் கிடைப்பதாக எழுந்துள்ள சர்ச்சைகளுக்கு அதிதி ஷங்கர் சரியான பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

பிரம்மாண்ட இயக்குநர் ஷங்கரின் மகள் அதிதி ஷங்கர் முத்தையா இயக்கத்தில் கார்த்தி நடித்த விருமன் படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார்.

அப்படி அவர் நடித்த முதல் படம் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், அடுத்தபடியாக மடோன் அஸ்வின் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் மாவீரன் படத்தில் நடிக்க உள்ளார்.

