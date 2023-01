Bigg Boss Tamil 6 Eviction: கிராண்ட் ஃபினாலே வாரத்திற்குள் செல்லாமல் வெளியேற போறது இவர் தான்!

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 ஒரு வழியாக இறுதி கட்டத்தை அடைந்து விட்டது. அடுத்த வாரம் கிராண்ட் ஃபினாலே வாரம் என்கிற நிலைமையில் இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய போட்டியாளர் குறித்த தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

முதல் வாரத்திலேயே இந்த போட்டியாளர் வெளியேறுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இந்த வாரம் ஒரு வழியாக வெளியேறி உள்ளார் என கூறப்படுகிறது.

இந்த வாரம் எவிக்ட் ஆன பழைய போட்டியாளர்கள் வாக்கவுட் ஆன ஜிபி முத்து உள்ளிட்ட பலரும் உள்ளே வந்து மீண்டும் நிகழ்ச்சியை கலகலப்பாக மாற்றி உள்ளனர்.

Srilankan based Rap singer ADK evicted from Bigg Boss Tamil 6 details leaked in social media. Bigg Boss Tamil 6 show will end up by next week itself. Fans eager to watch the Grand Finale soon.