ஆரி அர்ஜுனன் போல அப்படியொரு சீன்.. தலைவர் போஸ் கொடுக்கிறாரு என அசீமை கலாய்த்த ஏடிகே!

சென்னை: இந்த சீசனில் ஆரம்பத்திலேயே ரெட் கார்டு கொடுத்து வெளியேற்றி விடுவேன் அசீம் என கமல் எச்சரித்த நிலையில், தனது விரல் வித்தை மற்றும் இமிடேட்டிங் ஆக்டிங்கை அடக்கி வாசிக்க ஆரம்பித்தார் அசீம்.

அசீமை வெளியே அனுப்பி விட்டாலும் ஷோவும் ஓடாது அவருக்கும் அது ஒரு பாடமாக அமையாது என கடைசி வரை அவரை உள்ளேயே வச்சி செய்து வருகிறார் பிக் பாஸ்.

அதிகமா அசிங்கப்பட்டவன் நான் தான் எனக்குத் தான் டைடிட்ல் கொடுக்கணும் என நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் அசீமுக்கு முகத்தில் கரியை பூசுவது போல போட்டியாளர்களை வைத்து ஆப்பு அடித்து விட்டார் கமல்ஹாசன்.

Bigg Boss Tamil 6: பர்சனல் அட்டாக் செய்யும் அசீம்...வெளியான பரபரப்பு ப்ரோமோ!

English summary

ADK trolls Azeem mass emotional scene in Bigg Boss Tamil 6. After Kamal Haasan asking who is not eligible for the title and most of the housematest mentioned Azeem name makes him very much hurt hard to the core.