16 ஆண்டுகளுக்கு பின் திரையில் ஒன்று சேரும் சூர்யா–ஜோதிகா...எந்த படத்தில் தெரியுமா?

சென்னை : கோலிவுட்டின் சூப்பர் ஹிட் லவ் ஜோடியான சூர்யா - ஜோதிகா 16 வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் திரையில் ஒன்று சேர்ந்து நடிக்க போகிறார்களாம். அதுவும் தமிழ் சினிமாவையே அதிர வைத்த கலக்கல் டைரக்டரின் படத்திலாம்.

வரிசையாக சிறப்பான, மாஸ் ஹிட் படங்களை கொடுத்து சர்வதேச கவனத்தை தமிழ் சினிமா பக்கம் ஈர்த்து வருகிறார் சூர்யா. சதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சூரரைப் போற்று, டி.ஜெ.ஞானவேல் இயக்கத்தில் ஜெய்பீம் என வரிசையாக ஹிட் கொடுத்து வருகிறார். இந்த இரு படங்களுமே ஓடிடி.,யில் ரிலீசாக கடும் எதிர்ப்புக்களையும், சர்ச்சைகளையும் சந்தித்தன.

English summary

According latest confirming reports, after 16 years Suriya - jyothika pair to reunite in screen. Director Bala's comeback movie, this real pair will reunite. This movie shooting will begin from end of this month.