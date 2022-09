30 வருடங்களுக்குப் பிறகு ரஜினியுடன் இணையும் தளபதி பட பிரபலம்?: இது வேறலெவல் அப்டேட்டா இருக்கே

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கிய தளபதி திரைப்படம் 1991ம் ஆண்டு வெளியாகி மிகப் பெரிய வெற்றிப் பெற்றது.

ரஜினி, மம்மூட்டி இருவரும் நண்பர்களாக நடித்த இந்தப் படத்தில், அரவிந்த் சாமி நடிகராக அறிமுகமானார்.

மணிரத்னத்தின் ரோஜா மூலம் ஹீரோவான அரவிந்த் சாமி, தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

சின்ன சின்ன ஆசை..'ரோஜா’ மூவியின் 30 ஆண்டுகள்..ரசிகைகளின் ரகசிய காதலன்..அரவிந்த் சுவாமியின் லவ்லி ட்வீட்

English summary

Aravind Swamy was introduced as an actor by ManiRatnam in the blockbuster film Thalapathi. He became famous for playing Rajini's younger brother in this film. After that, Arvind Swamy acted in many films and is now reported to be acting in Rajinikanth 170th film.