மைக்கேல் மதன காம ராஜனை உருவாக்கியது எப்படி...30 ஆண்டுகளுக்க பின் கமல் வெளியிட்ட ரகசியம்

சென்னை : இந்திய அளவில் முக்கியமான நடிகர்களில் ஒருவர் மட்டுமல்ல, இந்திய சினிமா வரலாற்றிலும் அழுத்தமான தடம் பதித்த நடிகர் கமல்ஹாசன். கடந்த 40 ஆண்டுகளில் தமிழ் சினிமாவை திரும்பி பார்க்க வைத்த பல படைப்புக்களை உருவாக்கிய பெருமை கமலுக்கு உண்டு.

அப்படி அவர் உருவாக்கிய மிகப் பெரிய வெற்றிப்படங்களில் ஒன்று தான் 'மைக்கேல் மதன காமராஜன்'. இந்த படம் ரிலீசாகி 30 ஆண்டுகள் ஆகிய விட்டது. மிகப் பெரிய வெற்றி படம் என்பதை தாண்டி, பலரின் எவர்க்ரீன் ஃபேவரைட் காமெடி படங்களில் இதுவும் ஒன்று.

ஒரு சில காட்சிகள் தவிர மற்றபடி படம் முழுக்க ரசிகர்களை வயிறு வலிக்க சிரிக்க வைத்த படம் மைக்கேல் மதன காமராஜன் படம். இதில் கமல் 4 வேடங்களில் நடித்திருப்பார். அதிலும் படத்தின் பிற்பகுதியில் கெட்அப்பை மட்டும் மாற்றி, நான்கு கேரக்டரையும் வித்தியாசப்படுத்தி காட்டி இருப்பார் கமல்.

