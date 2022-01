40 ஆண்டுகளுக்கு பின் கமல் எங்கு போயிருக்கிறார் தெரியுமா ?...போட்டோ வெளியிட்ட பிரபலம்

சென்னை : குழந்தை நட்சத்திரமாக சினிமாவில் அறிமுகமாகி இன்று டாப் நடிகராக இருப்பவர் கமல்ஹாசன். அவர் தற்போது லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் விக்ரம் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் என இன்றைய தலைமுறை ஹீரோக்களுடன் இணைந்து கமல் இந்த படத்தில் நடித்து வருகிறார். காரைக்குடி, கோவை என விறுவிறுப்பாக நடந்து வந்த இந்த படத்தின் ஷுட்டிங், கமலுக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டதால்,, வேலைகள் பாதியில் நிறுத்தப்பட்டன.

English summary

After 40 years Kamal revisits popular Vettri theatre in chennai for vikram movie shooting. Vettri theatre owner Rakesh gowthaman shared this info with kamal's old photo with his autograph. He also thanked for director lokesh kanakaraj.