ஒன்று இல்ல... பிக்பாஸில் அடுத்து டபுள் வைல்ட்கார்டு என்ட்ரி

சென்னை : பல சர்ச்சைகள், மோதல்கள், பிரச்சனைகள், போட்டிகள் என விறுவிறுப்பாக 50 நாட்களை கடந்து விட்டது பிக்பாஸ் சீசன் 5. பாதி வழியை கடந்து விட்ட இந்த நிகழ்ச்சியை கமல் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

துவக்கத்தில் 18 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் இதுவரை 6 பேர் வெளியேறி உள்ளனர். அடுத்ததாக வெளியேற போகிறவர் யார் என்பதை முடிவு செய்வதற்கான நாமினேஷன் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் 6 பேர் நாமினேட் ஆகி உள்ளனர்.

English summary

After Abishek raaja, now dance master sathish krishna and actor sanjeev will enter into bigg boss house as second wildcard entry. in today's promo sathish was appeared inside the house.