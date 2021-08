நிற்கவோ, நடக்கவோ முடியாது...வேதனை.. நரகம்.. கலங்க வைக்கும் யாஷிகாவின் ஹெல்த் அப்டேட்

சென்னை : கார் விபத்தில் மோசமாக படுகாயம் அடைந்துள்ள நடிகை யாஷிகா ஆனந்த், விபத்திற்கு பிறகு இன்று முதல் முறையாக இன்ஸ்டாகிராமில் தனது உணர்வுகள் பற்றியும், உடல்நிலை குறித்தும் பதிவிட்டுள்ளார். அதில் அவர் வெளியிட்டுள்ள உடல்நிலை குறித்த தகவல் பலரையும் கலங்க வைத்துள்ளது.

ஜுலை 25 ம் தேதி நண்பர்களுடன் யாஷிகா வந்த கார் விபத்திற்குள்ளானது. இதில் ஏராளமான எலும்பு முறிவுகளுடன் சென்னை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள யாஷிகாவிற்கு பல ஆபரேஷன்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது சுயநினைவிற்கு திரும்பி உள்ள யாஷிகா, ஐசியு.,வில் இருந்து சாதாரண வார்டிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

English summary

I'm in bed all day. I am without any movement. Everything is in bed. Neither my right nor my left can turn back. It will have to be like this for many days. There was an injury all over the back. Fortunately nothing happened to the face, Yashika said in her Instagram post.