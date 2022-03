ஏகே 63 அப்டேட்டா... செம உருட்டா இருக்கே...என்னம்மா கிளப்பி விடுறாங்க

சென்னை : மூன்று ஆண்டு இடைவேளைக்கு பிறகு ரிலீசாகி உள்ள அஜித்தின் வலிமை படத்தை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்த படம் உலகம் முழுவதும் 250 கோடிகளுக்கு மேல் வசூல் செய்து, வெற்றிகரமாக நான்காவது வாரத்தில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது.

ஆனால் வலிமை படம் ஃபிளாப். இந்த படத்தால் விநியோகஸ்தர்களுக்கு ஏகப்பட்ட நஷ்டம் என்று வேறு ஒரு விவாதம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இதனால் வலிமை படம் லாபமா, நஷ்டமா என குழுப்பம் ஏற்பட்டது. இருந்தாலும் ரசிகர்கள் அதை கண்டுகொள்ளாமல் அஜித்தின் அடுத்தடுத்த படங்களான ஏகே 61, ஏகே 62 அப்டேட்களை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

அனுமதி இலவசம்.. பாக்கியலட்சுமி சீரியல் நடிகர்களை சந்திக்க ஒரு அரிய வாய்ப்பு.. எப்போ, எங்கே தெரியுமா?

English summary

After the huge success of the Valimai movie, fans are now awaiting the official announcement of AK61 and AK62. The latest buzz is that AK 63 will be directed by Siruthai Siva and will be produced by Sun Pictures.Vadivelu also plays an important role in AK 63.