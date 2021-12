நானே வருவேன்... அடுத்தடுத்து விலகும் கேமிராமேன்கள்...என்ன தான் நடக்குது ?

சென்னை : துள்ளுவதோ இளமை, காதல் கொண்டேன், புதுப்பேட்டை, மயக்கம் என்ன, யாரடி நீ மோகினி ஆகிய படங்களில் தனுஷ் மற்றும் செல்வராகவன் இணைந்து பணியாற்றினர். இந்த சகோதரர்களின் காம்போ பல வெற்றி படங்களை கொடுத்துள்ளது.

அருண் விஜய்யின் யானை டீஸர் குறித்த முக்கிய அப்டேட் கசிந்தது!

நீண்ட நாளைக்கு பிறகு இந்த காம்போ மீண்டும் இணைய உள்ளது. நானே வருவேன் என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த படம் பற்றிய அறிவிப்பு 2020 ம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது. இந்த படத்தை கலைப்புலி எஸ்.தாணு தயாரிக்க உள்ளார்.

English summary

After Arvind Krishna, now Yamini also quits from Dhanush - Selvaraghavan's Nanae Varuven. Yamini Yagnamurthy who was the camerman of Selvaraghavan's Saani kaayidham announced her decision in twitter.