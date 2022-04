பீஸ்ட் மட்டுமல்ல டானுக்கும் இது கிடையாது... காரணம் புரியாமல் குழம்பும் ரசிகர்கள்

சென்னை : விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படத்தை ரசிகர்கள் அதிகம் எதிர்பார்த்து, தாங்கள் நினைத்ததை போல் படம் இல்லாமல் உள்ளதாங் ஏமாந்து போய் உள்ளனர். தற்போது இந்த லிஸ்ட்டில் சிவகார்த்திகேயனின் டான் படமும் சேர்ந்து விடுமோ என ரசிகர்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.

அடுத்தடுத்து வரிசையாக பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் தியேட்டர்களில் ரிலீசாகி வருகின்றன. வலிமை, பீஸ்ட் படங்கள் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றுள்ளன. இவற்றை தொடர்ந்து கமலின் விக்ரம், சிவகார்த்திகேயனின் டான் ஆகியன ரசிகர்கள் அடுத்து அதிகம் எதிர்பார்க்கும் பெரிய நடிகர்களின் படங்களாக உள்ளன.

Latest sources said that After Vijay's Beast, now Sivakarthikeyan's Don movie had no teaser release. Trailer only released for this movie. Sivakarthikeyan's Don will be released May 13th in theatres. Fans confused and asked that why mega star movies has not released teaser.