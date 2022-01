ஆஹா...பார்க்கவே செமயா இருக்கே...வருண் யாரை மீட் பண்ணிருக்கார் பாருங்க

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 போட்டியாளர்களில் ஒருவரான வருண், பிக்பாஸில் இருந்து வெளியேறிய பிறகு மற்றொரு பிக்பாஸ் பிரபலத்தை சென்று சந்தித்துள்ளார். இந்த ஃபோட்டோ மற்றும் வீடியோ லைக்குகளை அள்ளி வருகிறது.

பரிமளா திரையரங்கம், தலைவா ஆகிய படங்களில் சிறிய ரோல்களில் நடித்திருந்தாலும், ஒரு நாள் இரவில் படத்திற்கு பிறகே நடிகராக அடையாளம் காணப்பட்டார் வருண். போகன், வனமகன், நெருப்பு டா, எல்கேஜி, கோமாளி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்.

பைனலை நெருங்கும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி… அடுத்தடுத்து டாஸ்க் கொடுக்கும் பிக்பாஸ்!

English summary

After evicted from bigg boss, varun meets bigg boss 4 title winner Aari arjunan. Aari shared this meeting photo and video in his instagram page. He wished varun for his new journey in film industry.