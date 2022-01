முறிந்தது 18 ஆண்டு கால மணவாழ்க்கை...இணையத்தில் தீயாய் பரவும் தனுஷ் குடும்ப போட்டோஸ்

சென்னை : மனைவி ஐஸ்வர்யா உடனான 18 ஆண்டு கால மணவாழ்க்கையை முறித்து கொண்டு, இருவரும் பிரிய உள்ளதாக நடிகர் தனுஷ் சோஷியல் மீடியாவில் அறிவித்தார். அவரைத் தொடர்ந்து ஐஸ்வர்யாவும் விவாகரத்தை அறிவித்தார்.

இந்த தகவல் வெளியானது பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் என பலரும் தங்களின் அதிர்ச்சியை தெரிவித்து வருகின்றனர். நெட்டிசன்கள் சிலர் கடுமையாக விமர்சித்தும் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர். இவர்களின் பிரிவிற்கு என்ன காரணம் என பல விதமாக தகவல்கள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன.

English summary

After Dhanush announced divorce, his family photos and videos goes as wildfire in social media. Fans expressed their sadness. All are eagerly waiting to know Rajinikanth's reaction on this issue.