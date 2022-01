பிக்பாசிற்கு பிறகு சஞ்சீவ் போட்ட முதல் ட்வீட்...என்ன சொல்லிருக்கார் தெரியுமா ?

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 போட்டியாளர்களில் ஒருவராக கலந்து கொண்டவர் சஞ்சீவ். வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியாக 50 வது நாளில் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றார். இருந்தாலும் அனைவரையும் கவர்ந்து விட்டார்.

பிக்பாசிற்கு பிறகு சஞ்சீவ் போட்ட முதல் ட்வீட்...என்ன சொல்லிருக்கார் தெரியுமா ?

நடிகர் விஜய்யின் நண்பர், சின்னத்திரை பிரபலம் என்ற அடையாளத்துடன் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் வந்த சஞ்சீவ், அனைவரையும் சரியாக கணித்து, வந்த சில நாட்களிலேயே அனைவரிடமும் நல்ல பெயர் வாங்கினார். சக போட்டியாளர்கள், மக்கள் என பலரிடமும் வரவேற்பை பெற்றார்.

Last week, sanjeev evicted from bigg boss. After bigg boss, sanjeev shared his first post in twitter. He thanked eveyone who support him. Fans appreciate his game play and requested him to meet vijay and share selfie with vijay.