விவாகரத்திற்கு பின் முதல் முறையாக மனைவி, மகளை பார்த்த பாலா...மகள் செய்த காரியத்தை பாருங்க

சென்னை : டைரக்டர் பாலா மற்றும் அவரது மனைவிக்கு சட்டப்படி கோர்ட் மூலம் விவாகரத்து கிடைத்த பிறகு, சமீபத்தில் ஒரே திருமண விழாவில் இருவரும் கலந்து கொண்ட சம்பவம் நடந்துள்ளது. பாலாவை பார்த்ததும் அவரது மகள் செய்த விஷயம் தொடர்பான வீடியோ தான் சோஷியல் மீடியாவில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

டைரக்டர் பாலாவுக்கும், அவரது மனைவி முத்துமலருக்கும் இடையே சில வருடங்களுக்கு முன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் இருவரும் பிரிந்தனர். பாலா தனது வேலையில் கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருந்தபோது, ​​மலர் அடிக்கடி ஜெயம் ரவியின் மனைவி ஆர்த்தி, பாடகி சைந்தவி மற்றும் அவரது தொழில்துறையைச் சேர்ந்த தோழிகளுடன் இருப்பதை காண முடிந்தது.

English summary

Recently director Bala legally got divorce from his wife muthumalar. After getting divorce bala meet his daughter in marriage function. Bala and his daughter meeting video goes viral in social media.