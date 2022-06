குட் பை... ஹனிமூன் கடைசிநாள் போட்டோக்களை வெளியிட்ட நயன்தாரா – விக்னேஷ் சிவன்

சென்னை : ஹனிமூன் கொண்டாடுவதற்காக தாய்லாந்து சென்ற நயன்தாராவும், விக்னேஷ் சிவனும் அங்கிருந்து புறப்பட்டுள்ளனர். இதனால் அவர்களின் அடுத்த பிளான் என்ன என தெரிந்து கொள்ள அனைவரும் ஆர்வம் காட்ட துவங்கி விட்டனர்.

நானும் ரெளடி தான் படத்தில் துவங்கி 7 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்த நயன்தாரா, விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் ஜுன் 9 ம் தேதி மாமல்லபுரத்தில் மிக பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. திருமணம் முடிந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ஆக போகிறது.

ஆனாலும் தொடர்ந்து நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் ஜோடி தான் டிரெண்டிங்கில் இருந்து வருகிறது. இவர்களின் அடுத்த போட்டோ, வீடியோக்கள் எப்போது வெளிவரும் என பார்க்க அனைவரும் ஆவலாக காத்திருக்கிறார்கள்.

நயன்தாரா- விக்னேஷ் சிவன் தாய்லாந்தில் ஹனிமூன்.. தீயாய்பரவும் புகைப்படங்கள்!

English summary

After finishing their honeymoon trip, Nayanthara and Vignesh Shivan return from Thailand. These photos and videos are released now. According to sources, this couple planned to focused on their respective on going projects. Nayanthara's role in Ak 62 was not yet confirmed.