உயர்த்தப்படும் பரிசுத்தொகை...மாறும் போட்டியாளர்கள் மனநிலை...ஓட்டுப்பதிவு சொல்வதென்ன?

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிறைவடைய இன்னும் இரண்டு வாரங்களே உள்ளது. இதில் இந்த வாரம் மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. நாமினேஷன் தவிர்த்து, பிக்பாஸ் அனுப்பி உள்ள பணப்பெட்டியில் வைக்கப்பட்டுள்ள தொகையுடன் வெளியேற போகிறவர் யார் என்பது தெரிந்து கொள்ள அனைவரும் ஆர்வமாக காத்திருக்கின்றனர்.

நேற்றைய எபிசோடில் ரூ.3 லட்சம் இருக்கும் கற்கள் பதிக்கப்பட்டு தகதகக்கும் பெட்டியுடன் பிக்பாஸ் வீட்டிற்கு வந்த சரத்குமார், யாராவது ஒருவர் தான் டை்டிலை ஜெயிக்க போகிறார். அதனால் அனைவரும் யோசித்து முடிவு செய்யுங்கள் என அறிவுரை வழங்கி விட்டு சென்றார்.

பணப்பெட்டியுடன் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்த பிரபலம்... அடுத்து என்ன நடக்கும் ?

English summary

Bigg boss cash box amount was increased from 3 lakhs to 7 lakhs. Now contestants mentality also changed to pick that money. From yesterday's online voting said that thamarai had more chance to pick money and walked out. But in today's promo she refused to take money.