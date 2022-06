கமல் மட்டும் தான் கொடுப்பாரா...நாங்களும் கொடுப்போம்...அசத்திய ஆர்ஜே பாலாஜி

சென்னை : நடிகர் கமல் பாணியில் படக்குழுவிற்கு பரிசுகளை வாரி வழங்கி அசத்தி உள்ளார் நடிகர் ஆர்ஜே பாலாஜி. இப்போது இதை பற்றிய தகவல்கள் தான் இணையத்தில் தீயாய் பரவி வருகிறது.

ஆரம்பத்தில் காமெடி ரோல்களில் நடித்து வந்த ஆர்ஜே பாலாஜி, பிறகு லீட் ரோல்களில் நடிக்க துவங்கினார். இவர்களின் வித்தியாசமான காமெடி படங்களுக்கு ரசிகர்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு உள்ளது.

அப்படி சமீபத்தில் ஆர்ஜே பாலாஜி நடித்துள்ள படம் தான் வீட்ல விசேஷங்க. சத்யராஜ், ஊர்வசி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய ரோல்களில் நடித்திருந்த இந்த படம் சமீபத்தில் தியேட்டர்களில் ரிலீசாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

யாருயா இந்தாளு... தன் கணவன் ஃபகத் பாசிலை பார்த்து நடிகை நஸ்ரியா மிரண்டதுக்கு காரணம் இதுதானாம்

English summary

RJ Balaji's recent movie Veetla Visheshanga received got response to fans. In success party of this movie, RJ Balaji gifter gold chain for director, costly watch for one the producer and Rs.1 lakh cheque for assistant directors. Earlier Kamal gifted Vikram team for the movie's grand success.