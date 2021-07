கவினின் அடுத்த என்ட்ரி...டைட்டிலுடன் வெளிவந்த அசத்தல் அப்டேட்

சென்னை : விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான சரவணன் மீனாட்சி 2 சீரியல் மூலம் பிரபலமானவர் கவின். சின்னத்திரையில் பிரபலமான நடிகரான கவின், பிக்பாஸ் சீசன் 3 ல் போட்டியாளராக பங்கேற்றார். இதில் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டு, அதிக ரசிகர்களை பெற்றார்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு லிஃப்ட் படத்தில் நடித்து வந்தார் கவின். இதில் பிகில் பட நடிகையான அமிர்தா அய்யருக்கு ஜோடியாக நடிக்கிறார் கவின். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த ஆண்டு நிறைவடைந்தது. தற்போது ஃபோஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் நடந்து வருகிறது.

English summary

Soon after the work around Thalapathy Vijay's upcoming movie Beast and 'Lift' ends, Kavin is expected to start the shoot of the web series.