மாநாடு சென்டிமென்ட்.. மீண்டும் இணைந்த சிம்பு - ஹன்சிகா ஜோடி.. மாஸ் காட்ட காத்திருக்கும் மஹா!

சென்னை: சிம்பு - ஹன்சிகா இணைந்து நடித்துள்ள மஹா திரைப்படம் வரும் ஜூலை 22ம் தேதி வெளியாக உள்ளது.

இயக்குநர் ஜமீல் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள இந்த படம் நடிகை ஹன்சிகாவுக்கு 50வது படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த படத்தில் முதலில் கேமியோ ரோலில் குறைந்த நேரத்திற்கே கமிட் ஆன சிம்பு, ஒரு பெரிய ரோல் செய்திருப்பது படத்திற்கு கூடுதல் பலமாக மாறி உள்ளது.

English summary

After Maanaadu blockbuster, Simbu will seen soon in Hansika's Mahaa. This long awaited movie will release on July 22 this week. Simbu's extended cameo will give audience more fun and entertainment.