வெங்கட் பிரபுவின் அடுத்த படம் யாருடன்... அசத்தலாக வெளியான தகவல்

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் கமர்ஷியல் ஹிட் கொடுக்கும் டைரக்டர்களில் ஒருவர் தான் வெங்கட் பிரபு. சென்னை 28 படத்தில் துவங்கி தற்போது வரை பல ஹிட் படங்களை கொடுத்துள்ளார். தற்போது தான் சிம்புவை வைத்து மாநாடு படத்தை இயக்கி முடித்துள்ளார்.

வாத்தி கம்மிங் பாடலுக்கு இடியாப்ப பரம்பரை ஸ்டைலில் 'குத்து' ஆட்டம் போட்ட டான்ஸிங் ரோஸ்!

சுரேஷ் காமாட்சி தயாரித்துள்ள மாநாடு படம், இந்த ஆண்டில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. இந்த படத்தில் முதல் முறையாக இஸ்லாமிய இளைஞர் ரோலில் சிம்பு நடித்துள்ளார். இந்த படத்திற்கு யுவன் சங்கர்ராஜா இசையமைத்துள்ளார். ஏற்கனவே படத்தின் ஃபஸ்ட் லுக், முதல் சிங்கிள் பாடல் வெளியிடப்பட்டு பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

English summary

after maanaadu, venkat prabhu will direct sudeep in his next project. this movie to be pan indian movie and expected in all south indian launguages and hindi also.