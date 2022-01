மம்முட்டியை தொடர்ந்து சுரேஷ்கோபிக்கும் கொரோனா... கவலையில் மலையாள திரையுலகம்

திருவனந்தபுரம் : கோலிவுட், பாலிவுட் பிரபலங்களைத் தொடர்ந்து தற்போது மலையாள திரையுலகை சேர்ந்த முக்கிய பிரபலங்கள் பலரும் அடுத்தடுத்து கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு வருவது அனைவரையும் கவலையடைய வைத்துள்ளது.

மலையாள திரையுலகில் சமீபத்தில் தான் நடிகை சோபனாவிற்கு ஒமைக்ரான் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. அவரைத் தொடர்ந்து டாப் ஹீரோவான மம்முட்டிக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டது. டாக்டர்களின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் தற்போது வீட்டு தனிமையில் இருப்பதாக அவரே ட்விட்டரில் பதிவிட்டிருந்தார்.

English summary

After Mammooty, now popular malayalam actor and Rajya sabha MP Suresh Gopi tests covid positive. fans and celebrities wished for his speedy recovery. other celebrities from industry also in worry about this situation.