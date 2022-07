ஜெயமோகன் தான் மாற்றினார்; இவர் தான் அந்த அருண்மொழி...ஜெயமோகனை சீண்டும் ப்ளுசட்டை மாறன்

சென்னை : வழக்கமாக எந்த படம் ஹிட் ஆகி, ஹாட் டாப்பிக்காக பேசப்படுகிறதோ அது பற்றி ஏடா கூடமாக ஏதாவது விமர்சனம் செய்து பரபரப்பை கிளப்புவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார் ப்ளுசட்டை மாறன்.

அஜித், வலிமை, விக்ரம், விக்ரம் படத்தின் வெற்றி ஆகியவை பற்றி விமர்சனம் செய்து பிரபலங்களிடமும், நெட்டிசன்கள் மற்றும் ரசிகர்களிடமும் வாங்கிக் கட்டிக் கொண்டார். கடந்த சில நாட்களாக பொன்னியின் செல்வன் பற்றி பேசப்படுவதால், இவர் மணிரத்னம் பற்றி பேசி வம்பிழுத்தார்.

பொன்னியின் செல்வன் டீசர் ரிலீஸ் போட்டோவை வெளியிட்டு, மணிரத்னம் தான் டீமில் உள்ள யாரையும் பாரம்பரிய முறைப்படி வேஷ்டியில் வரக் கூடாது என சொல்லி உள்ளார் என கமெண்ட் செய்திருந்தார். இதனை யாரும் பெரிதாக கண்டுவில்லை.

English summary

After director Maniratnam, now Blue Sattai Maran criticised writer Jayamohan on Arulmozhi varman name issue. He said that Jayamohan only changed the name into Arunmozhi Varman. Because his wife name was Arunmozhi Nangai.