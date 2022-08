விஜய்யுடன் 3 வது முறையாக கைகோர்க்கும் ஜானி மாஸ்டர்...எந்த படத்தில் தெரியுமா ?

சென்னை : விஜய் தற்போது டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் வாரிசு படத்தின் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். விஜய்யின் 66 வது படமான இந்த படத்தின் மூலம் விஜய் தெலுங்கிலும் என்ட்ரி கொடுக்க உள்ளார்.

வாரிசு படம் தமிழ், தெலுங்கு என இரு மொழிகளிலும் இந்த படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வரா ஃபிலிம்ஸ் பேனரில் பிரபல தயாரிப்பாளர் தில் ராஜு இந்த படத்தை தயாரித்து வருகிறது. செப்டம்பர் மாதத்துடன் இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் நிறைவடைய உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

ராஷ்மிகா மந்தனா ஹீரோயினாக நடித்துள்ள இந்த படத்தில் பிரகாஷ் ராஜ், சரத்குமார் ஆகியோர் முக்கிய ரோல்களிலும், பிரபு, ஜெயசுதா, ஷாம், தெலுங்கு நடிகர் ஸ்ரீகாந்த், யோகிபாபு உள்ளிட்ட பலர் சப்போர்டிங் ரோல்களிலும் நடித்துள்ளனர்.

English summary

Popular choreographer Jani Master is part of the film. Jani Master is famous for delivering classy dance steps and has worked with Thalapathy Vijay in 'Master' and 'Beast'.Sharing pictures of himself, Jani Master posted, "Break time clicks from the sets of #Varisu shoot".