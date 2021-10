உறுதியான நாக சைதன்யா – சமந்தா விவாகரத்து...ரசிகர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் ?

ஐதராபாத் : தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் முன்னணி நடிகையாக இருக்கும் சமந்தா, தற்போது தமிழில் காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல் படத்திலும், தெலுங்கில் சாகுந்தலம் படத்திலும் நடித்து வருகிறார். தி ஃபேமிலிமேன் வெப் சீரிசுக்கு பிறகு சமந்தாவிற்கு பாலிவுட்டிலும் பட வாய்ப்புகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

முன்னணி நடிகையாக இருக்கும் சமந்தா, தெலுங்கில் முன்னணி நடிகராக இருக்கும் நாகர்ஜுனாவின் மூத்த மகன் நாக சைதன்யாவை காதலித்து, 2017 ம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டார். பல கோடிகள் செலவழித்து மிக பிரம்மாண்டமாக கோவாவில் இவர்களின் திருமணம் நடைபெற்றது. திருமணத்திற்கு பிறகும் சமந்தா, பிஸியாக பல படங்களில் நடித்து வந்தார்.

English summary

As soon as Naga Chaithanya announced his separation with Samantha officially in twitter, samantha, naga chaithanya chaisam hastags become trending. lots of fans support samantha. some more fans shared their shock and worries.