கோயிலுக்குள் செருப்பு...நயன்தாராவை தொடர்ந்து சர்ச்சையில் சிக்கிய பாலிவுட் பிரபலம்

மும்பை : டைரக்டர் அயன் முகர்ஜியின் இயக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள படம் பிரம்மாஸ்திரா. இந்த படத்தின் டிரைலர் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டு, அனைவரின் பாராட்டையும் பெற்றது.

பாகுபலி படத்தையே மிஞ்சும் அளவிற்கு பிரம்மாஸ்திரா படத்தின் டிரைலர் அமைந்திருந்தது. அயன் முகர்ஜியின் வாழ்நாள் லட்சியமாக எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த படம் 3 பாகங்களாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன், ஷுட்டிங் என மொத்தம் 8 வருட உழைப்பாக இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பிரம்மாஸ்திரா படத்தின் ஷுட்டில்கிற்காக மட்டும் ஏறக்குறைய 5 வருடங்கள் செலவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த படம் வரும் செப்டம்பர் மாதம் 9 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆஸ்கார் விருது பெற்ற இயக்குனர் பால் ஹாகிஸ்..பாலியல் குற்றச்சாட்டில் இத்தாலியில் கைது !

English summary

In Brahmastra trailer, Rabir Kapoor wearing inside the temple creates controversy. Now director Ayan Mukerji explained that Ranbir Kapoor entering scene in not temple. That is Durga pandal only. Durga Pandal is different one.