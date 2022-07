’ஆட்டைக்கடித்து மாட்டைக்கடித்து’...ரஜினியிடம் வந்துள்ள ப்ளூ சட்டை மாறன்..என்ன நோக்கம்?

சென்னை: சினிமாவில் வருவது போல உங்களுடைய சொத்துக்களை ஏழை மக்களுக்கு எழுதி கொடுத்து விடுங்கள் நிம்மதி கிடைக்கும் என ப்ளூ சட்டை மாறன் தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான ரஜினிகாந்த் பற்றி போட்டுள்ள ட்வீட் சர்ச்சையை கிளப்பி இருக்கிறது.

சினிமாக்களை யூடியூபில் விமர்சித்து வரும் ப்ளூ சட்டை மாறன், தொடர்ந்து சினிமா பிரபலங்களுடன் சமூக வலைதளங்களில் சண்டை போடும் விதமாகவே ட்வீட்களை பதிவிட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில், தற்போது நடிகர் ரஜினிகாந்த் பக்கம் அவர் திரும்பியதை அறிந்த ரஜினி ரசிகர்கள் அவரை சோஷியல் மீடியாவில் வெளுத்து வாங்கி வருகின்றனர்.

English summary

After Parthiban, Now Blue Sattai Maran's next target is Rajinikanth. He started trolling Rajinikanth in his twitter handle and Rajini fans slammed him in social media.