முதலில் ரஜினி, பிறகு விஜய்...இளம் டைரக்டரின் செம மாஸ் பிளான்

சென்னை : கிட்டதட்ட 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக டாப் ஹீரோவாக இருந்து வருகிறார் விஜய். இந்த ஆண்டு கால சினிமா வாழ்க்கையில் பல புதுமுக இயக்குனர்களுடன் பணியாற்றி உள்ளார். மற்ற ஹீரோக்களுடன் ஒப்பிடுகையில் அதிகமாக புதுமுக இயக்குனர்களின் இயக்கத்தில் நடித்தவர் விஜய் தானாம்.

ஆனால் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் பிரபலமான, முன்னணி இயக்குனர்களின் டைரக்ஷனிலேயே விஜய் நடித்து வந்தார். இந்நிலையில் திடீரென தனது முடிவை மாற்றி, இளம் டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் மாஸ்டர் படத்தில் நடித்தார்.

மாஸ்டர் படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து தற்போது நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் பீஸ்ட் படத்தில் நடித்து வருகிறார். கோலமாவு கோகிலா, டாக்டர் படங்களை தொடர்ந்து மூன்றாவது படமாக தான் பீஸ்ட் படத்தை இயக்கி வருகிறார் நெல்சன்.

Sources say that after Rajini starrer Thalaivar 169 is over, Desingu Periyasamy is going to direct a new film starring Vijay. If it is not certain that Desingu Periyasamy is going to direct Thalaivar 169, it is said that Desingu Periyasamy will direct Vijay as his third film.