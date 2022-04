விஜய், ரஜினியை தொடர்ந்து நெல்சன் இயக்க போவது இவரையா... எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்

சென்னை : பீஸ்ட்டில் விஜய், தலைவர் 169 ல் ரஜினி ஆகியோரை தொடர்ந்து டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் அடுத்ததாக யாரை இயக்க போகிறார் என்ற தகவல் சோஷியல் மீடியாவில் தீயாய் பரவி வருகிறது.

கோலமாவு கோகிலா, டாக்டர் படங்கள் கொடுத்த கமர்ஷியல் வெற்றியால் நெல்சன் திலீப்குமார் படங்கள் மீது தனி எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் விஜய்யை இயக்கும் வாய்ப்பை பெற்ற நெல்சன், விஜய்யின் 65வது படமான பீஸ்ட் படத்தை இயக்கினார். இதைத் தொடர்ந்து ரஜினியின் தலைவர் 169 படத்தையும் இயக்க போவதாக சன் பிக்சர்ஸ் அறிவித்தது.

English summary

Now, the latest report roaming on the internet that after Rajinikant, Nelson to direct Dhanush. The director had also narrating a one liner to the actor. But Dhanush hasn't decided on the project as he already has hands full of films.