நேற்று சமந்தா.. இன்று மஞ்சு வாரியர்.. டப்பிங்கில் பிசியான ஹீரோயின்கள்.. துணிவு மாஸ் அப்டேட்!

சென்னை: போனி கபூர் தயாரிப்பில் இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் அஜித், மஞ்சு வாரியர் நடித்து வரும் துணிவு படம் வரும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாக உள்ளது.

வாரிசு படத்தின் படப்பிடிப்பு எல்லாம் நிறைவுற்ற நிலையில், நடிகை மஞ்சு வாரியர் துணிவு படத்தின் டப்பிங் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில், அவர் வெளியிட்டுள்ள லேட்டஸ்ட் புகைப்படம் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

English summary

After Samantha, Now Thunivu actress Manju Warrier completes her dubbing portion and shares a pic in her social media pages. Ajith fans wants a clear picture of her and Ajith Kumar in dubbing studio.