இளம் ஹீரோக்களுடன் கைகோர்க்கும் கமல்...இந்த லிஸ்டில் அடுத்து யாரு?

சென்னை : விக்ரம் படத்தின் மாஸ் வெற்றிக்கு பிறகு மீண்டும் சினிமாவில் பிஸியாகி விட்டார் கமல்ஹாசன். லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கிய விக்ரம் படத்திற்கு பிறகு, டைரக்டர் மகேஷ் நாராயணன் இயக்கும் படத்தில் நடிக்க உள்ளதாக அவரே கூறி இருந்தார்.

ஆனால் சமீபத்தில் வெளியான தகவல்களின் படி, அடுத்த படத்திற்கு தயாராவதற்காக கமல் விரைவில் அமெரிக்கா புறப்பட போகிறார் என சொல்லப்படுகிறது. டைரக்டர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல் நடித்து வந்த இந்தியன் 2 படம் பாதியில் நிற்பதால் அதை முடிக்க கமல் முடிவு செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்தியன் 2 படத்தின் வயதான கெட்அப்பிற்கான மேக் அப் பொருந்தவில்லை என்று தான் முதலில் படத்தின் தாமதத்திற்கு முதலில் சொல்லப்பட்ட காரணம். தற்போது அந்த பிரச்சனை மீண்டும் வரக்கூடாது என்பதால் ஹாலிவுட் டாப் மேக்அப் கலைஞர்களுடன் பேச தான் கமல் அமெரிக்க செல்லப் போகிறார் என சொல்லப்படுகிறது.

அஜித்துடன் இணையும் விக்ரம் வேதா இயக்குநர்கள்.. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாக்கலாங்களா!

English summary

Now, the latest buzz in K-town is that Raaj Kamal International Films is planning to produce a movie starring Silambarasan TR. If everything goes well, we might witness Kamal Haasan and Simbu collaborating very soon.