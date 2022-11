எஸ்.எம்.எஸ் திரைப்படத்தை தொடர்ந்து மீண்டும் காஃபி வித் காதலில் இணைந்த கலக்கல் காம்போ

சென்னை: இயக்குநர் சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் அவரது மனைவியும் நடிகையுமான குஷ்பூ தயாரிப்பில் வெளிவந்துள்ள காஃபி வித் காதல் திரைப்படம் நேற்று வெளியானது.

முதல் முறையாக ஃபீல் குட் ஜானரை கையாண்டுள்ள சுந்தர்.சி இந்த படத்தின் மூலம் பல தரப்பட்ட விமர்சனங்களை பெற்றுள்ளார்.

இந்நிலையில் இந்தப் படத்தில் நடிகர் ஆர்யா சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்தது பற்றிய சுவாரசியமான தகவல்களை இதில் பார்ப்போம்.

English summary

The movie Koffee With Kadhal, directed by Sundar C and produced by his wife and actress Khushboo, was released recently. Sundar C who has tackled the feel good genre for the first time has received many positive reviews with this film.