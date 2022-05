தனுஷ் படத்திற்கு வேற லெவல் ஸ்கெட்ச் போடும் நெல்சன்...பீஸ்ட் கொடுத்த அடி வேலை செய்கிறதோ?

சென்னை : விரைவில் தனுஷை வைத்து டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் புதிய படம் ஒன்றை இயக்க போவதாக கடந்த சில நாட்களாகவே கூறப்பட்டு வருகிறது. இந்த படத்தின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

கோலமாவு கோகிலா, டாக்டர் படங்களை இயக்கிய டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார், விஜய்யை வைத்து பீஸ்ட் படத்தை இயக்கினார். இந்த படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றுள்ளது. அதிகமானவர்கள் நெகடிவ் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்ததுடன், நெல்சன் திலீப்குமார் திரைக்கதையை சொதப்பி விட்டார் என கூறி உள்ளனர்.

According to sources, Dhanush-Nelson movie is in starting stage. Nelson to plan after finishing Thalaivar 169, he will direct Dhanush. Meanwhile Dhanush also planned that after Arun Matheswaran's movie, he will act in Nelson movie. Anirudh will compose music for this movie.