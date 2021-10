செம பேச்சு...அபிஷேக்கின் பழைய வீடியோவை வைரலாக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக மூன்றாவது வாரத்தை நிறைவு செய்துள்ளது. இரண்டாவது வாரத்தில் நாடியா சாங்கை தொடர்ந்து, மூன்றாவது வாரத்தில் அபிஷேக் ராஜா எவிக்ட் ஆகி வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார்.

அபிஷேக், பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் இருக்கும் போது நெட்டிசன்கள் பலர் அவரை கடுமையாக விமர்சித்து கருத்து பதிவிட்டிருந்தனர். அபிஷேக் Haters பலரும் அவரை கழுவி ஊற்றி, மீம்கள் உருவாக்கி இருந்தனர்.

இந்தியா-பாக் கிரிக்கெட் போட்டி ஆரவாரத்தில்…. அமுங்கிப்போன அபிஷேக் எவிக்‌ஷன்!

English summary

Abishek raaja's old video goes viral in social media. this video is suitable for current situation. in that video, he said that he always likes critices and thanked for fans and haters.