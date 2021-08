தியேட்டர் திறந்தும் பட ரிலீஸ் இல்லை...வெறுமனே போன வெள்ளிக்கிழமை...ஏமாற்றத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : கொரோனா, லாக்டவுன் காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே திரையுலகமே முடங்கி உள்ளது. துவங்கிய படங்களின் வேலைகளை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எடுத்து முடிக்க முடியாமலும், முடித்த படங்களையும் வெளியிட முடியாமலும் பட தயாரிப்பாளர்கள் திணறி வருகின்றனர்.

கடந்த ஆண்டே ரிலீஸ் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டிய பல படங்கள் தியேட்டர்கள் பல மாதங்களாக மூடப்பட்டதால் இதுவரை ரிலீஸ் செய்யப்படாமல் முடங்கி உள்ளன. இன்னும் சில படங்கள் தியேட்டர் ரிலீசா அல்லது ஓடிடி ரிலீசா என முடிவு செய்யப்படாமல் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

கடந்த 4 மாதங்களாக மூடப்பட்டிருந்த தியேட்டர்களை திறக்க தமிழக அரசு சமீபத்தில் அனுமதி அளித்தது. இதன்படி ஆகஸ்ட் 23 ம் தேதி முதல், 50 சதவீதம் பார்வையாளர்களுடன் தியேட்டர்கள் திறக்கப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Most of the producers in Tamil cinema are targeting the festive season. Therefore, it is said that Tamil films are likely to be released on September 10 during the Vinayaka Chaturthi season.