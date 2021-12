வடிவேலு எப்படி இருக்கிறார்... டைரக்டர், தயாரிப்பாளருக்கும் கொரோனாவா...அப்டேட் தந்த அமைச்சர்

சென்னை : நடிகர் வைகைபுயல் வடிவேலுவுடன் ஷுட்டிங்கிற்காக வெளிநாடு சென்று திரும்பிய டைரக்டர், தயாரிப்பாளர் உள்ளிட்டவர்களுக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக தமிழக அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியம் தெரிவித்துள்ளார்.

நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு நாய்சேகர் ரிட்டன்ஸ் படத்தின் மூலம் மீண்டும் நடிக்க வந்துள்ளார் வைகைபுயல் வடிவேலு. இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் லண்டனில் நடைபெற்றது. இதற்காக வடிவேலு, டைரக்டர் சுராஜ், தயாரிப்பாளர்கள் உள்ளிட்ட சிலர் லண்டன் சென்றிருந்தனர். லண்டனில் அவர்கள் குழுவாக எடுத்துக் கொண்ட ஃபோட்டோ ஒன்று சமீபத்தில் வெளியானது.

தலைவன் நல்லபடியாக சீக்கிரம் குணமாகனும் ஆண்டவா.. மீம் போட்டு வேண்டிக் கொள்ளும் வடிவேலு ரசிகர்கள்!

English summary

Tamilnadu health minister Ma.Subramaniam said that Vadivelu's health is in stable condition. After Vadivelu, now director Suraj and one the producers Tamil Kumaran also affected by omicron intial stage symptoms.