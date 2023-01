வீரசிம்மா ரெட்டி ட்ரெய்லர் பவர்.. தெலுங்கில் வாரிசு படத்தின் ரிலீஸ் தேதியே மாறுதா? என்ன ஆச்சு?

சென்னை: பாலகிருஷ்ணா நடிப்பில் உருவாகி உள்ள வீரசிம்மா ரெட்டி படத்தின் அதிரடியான ட்ரெய்லர் ஜனவரி 6ம் தேதி இரவு வெளியானது. அகண்டா படத்தை போலவே இந்த படமும் ஃபயருக்கு கொஞ்சமும் பஞ்சமில்லாமல் சமீபத்தில் வெளியான வாரிசு மற்றும் துணிவு ட்ரெய்லர்களையே தூக்கி சாப்பிடும் அளவுக்கு உள்ளதாக தெலுங்கு ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், வாரிசு படம் வரும் ஜனவரி 11ம் தேதி வெளியாக உள்ள நிலையில் வாரசுடு படம் ஒரு வாரம் தள்ளி ரிலீஸாக பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதாக அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்த பொங்கலுக்கு பல கட்ட போட்டிகளை நடிகர் விஜய் எதிர்கொண்டு தனது ஸ்டார்டம்மை நிலை நாட்ட வேண்டிய இக்கட்டான சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார் என திரைத்துறையில் பெரும் பேச்சு நிலவி வருகிறது.

After Veera Simha Reddy Trailer out Dil Raju plans for a delay in Telugu Varisu release strong buzz trending in Cinema Industry. Balakrishna side also wants for a big release in this Sankaranti.