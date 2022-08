விஜய்க்கு மட்டுமில்லை.. விஜய் தேவரகொண்டாவுக்கும் அந்த ஆசை வந்துடுச்சு.. போன் வருமா?

சென்னை: லைகர் படத்தின் மூலம் இந்திய ரசிகர்களை பிரம்மிப்பில் ஆழ்த்த காத்திருக்கும் விஜய் தேவரகொண்டாவுக்கும் நடிகர் விஜய்யை போல அந்த ஆசை வந்து விட்டதாம்.

இயக்குநர் பூரி ஜெகநாத் இயக்கத்தில் விஜய் தேவரகொண்டா, மைக் டைசன், அனன்யா பாண்டே மற்றும் ரம்யா கிருஷ்ணன் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள லைகர் திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 25ம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

இந்நிலையில், தனது அடுத்த படத்திற்கான ஆசையை வெளிப்படுத்தி உள்ளார் விஜய் தேவரகொண்டா.

English summary

After Vijay, Now Vijay Deverakonda wishes to join Lokesh Kanagaraj Universe. He opens up about his interest to work with Director Lokesh Kanagaraj very soon.