டிவி.,க்கு வரும் அடுத்த மாஸ் ஹீரோ...அசத்தலாக வெளியான ப்ரோமோ

மும்பை : சினிமாவில் உச்சத்தில் இருக்கும் டாப் நடிகர், நடிகைகள் பலர் டிவி நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்குவது தொடர்ந்து வருகிறது. இவர்கள் தொகுத்து வழங்குவதாலேயே பல நிகழ்ச்சிகள் பாப்புலர் ஆகி உள்ளன.

அமிதாப் பச்சன், கமல்ஹாசன், சிரஞ்சீவி, மோகன்லால், சமந்தா, நாகர்ஜுனா, சூர்யா, அரவிந்த்சாமி, குஷ்பு, ராதிகா, ரம்யா கிருஷ்ணன் என பலரும் புகழ்பெற்ற டிவி நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்க வந்து விட்டனர்.

English summary

The latest to join the list of popular actors who made their TV debut is none other than Ranveer Singh.